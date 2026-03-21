Сборная Аргентины определилась с мартовскими товарищескими матчами в рамках подготовки к чемпионату мира-2026.

Команда проведёт две встречи: 27 марта — против Мавритании и 31 марта — с Замбией. Обе игры пройдут в Буэнос-Айресе на стадионе «Ла Бомбонера». Изначально планировался матч против Гватемалы, однако он был отменён.

Эти встречи станут частью подготовки аргентинцев к чемпионату мира-2026. На мундиале-2026 сборная Аргентины сыграет в группе J, где её соперниками будут Алжир, Австрия и Иордания.