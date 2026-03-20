«Атлетик» из Бильбао летом будет искать нового главного тренера.

Официальный сайт баскского клуба сообщил, что Эрнесто Вальверде принял решение завершить работу в команде по окончании сезона. Он работает с «Атлетиком» с 2022 года — это его второй приход в клуб.

«Всем привет. Сегодня хочу объявить, что в следующем сезоне не буду главным тренером "Атлетика". Это решение я принимал долго, обсуждал его с клубом и хотел поделиться им с вами. В то же время стоит отметить, что у нас осталось 10 важнейших матчей чемпионата, первый из которых состоится в это воскресенье с "Бетисом". 10 матчей, в которых мы стремимся достичь своих целей, в которых нам есть что доказывать, в которых мы выложимся на полную и в которых, без сомнения, сможем победить, если будем действовать сообща», — цитирует Вальверде официальный сайт «Атлетика».