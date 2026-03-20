Комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче «Зенита» и московского «Динамо» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Самая большая битва для "Зенита" сейчас — с московским "Динамо". Они, конечно, дадут бой. Как показывает практика, когда матч принципиальный, а с "Динамо" будет принципиальный матч, легионеры собираются.

Мотивации у них предостаточно. Посмотрим. Важно, чтобы все были здоровы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее «Зенит» на этой неделе обыграл махачкалинское «Динамо» в Кубке России (1:0).