Комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче «Зенита» и московского «Динамо» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится 22 марта в Санкт-Петербурге.
«Самая большая битва для "Зенита" сейчас — с московским "Динамо". Они, конечно, дадут бой. Как показывает практика, когда матч принципиальный, а с "Динамо" будет принципиальный матч, легионеры собираются.
Мотивации у них предостаточно. Посмотрим. Важно, чтобы все были здоровы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Ранее «Зенит» на этой неделе обыграл махачкалинское «Динамо» в Кубке России (1:0).