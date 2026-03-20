Главный тренер сборной Англии, Томас Тухель, объявил состав команды на предстоящие игры против Уругвая (27 марта) и Японии (31 марта).
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»), Аарон Рэмсдейл («Ньюкасл»), Джейсон Стил («Брайтон»)
Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Тино Ливраменто («Ньюкасл»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»).
Полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал»), Джеймс Гарнер («Эвертон»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).
Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Доминик Калверт-Льюин («Лидс»), Эберечи Эзе («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Маркус Рэшфорд («Барселона», аренда из «Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»).