Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что его команда не будет бойкотировать чемпионат мира 2026 года, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Мехди Тадж globallookpress.com

«Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира по футболу», — цитирует Таджа AI Jazeera.

Ранее Тадж сообщил, что Иран обсуждает с ФИФА возможность переноса своих матчей с территории США в Мексику. Это решение было принято после заявления президента США Дональда Трампа о том, что присутствие иранских спортсменов на чемпионате может быть небезопасным.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана по результатам жеребьевки оказалась в группе G, где ей предстоит сыграть против команд Бельгии, Египта и Новой Зеландии.