Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на мартовские поединки. В период с 26 по 29 марта французы сыграют товарищеские матчи против сборных Бразилии и Колумбии.
Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»);
Защитники: Люка Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хилаль»), Пьер Калулу («Ювентус»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Нголо Канте («Фенербахче»), Клаудио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
Нападающие: Магн Аклиуш («Монако»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле, Дезире Дуэ (оба — «ПСЖ»), Юго Экитике («Ливерпуль»), Рандаль Коло- Муани («Тоттенхэм»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).