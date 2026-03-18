Наставник «Байера» Каспер Юльманн высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) с лондонским «Арсеналом». По сумме двух встреч леверкузенский клуб покинул турнир.

«В первом тайме мы допустили слишком много ошибок в построении атак. "Арсенал" оказывал на нас сильное давление, но мы не так уж много позволили сопернику, кроме нескольких стандартов. А затем Эзе забил фантастический гол. Думаю, мы можем гордиться тем, чего достигли в этом сезоне.

Мы видим разницу между нами и лучшими командами Европы и стремимся в эту элиту. Постараемся вернуться и снова дать бой. Это наша главная цель», — цитирует специалиста сайт УЕФА.