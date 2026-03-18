Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил одну из самых высоких оценок за ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0) по версии L'Équipe.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Встреча прошла 17 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Сафонов отыграл «на ноль» и совершил девять сейвов, за что был оценён французским изданием на 8 баллов. Такой же балл получил только главный тренер парижан Луис Энрике.

Самую низкую оценку в составе «ПСЖ» получил Усман Дембеле — 5. Остальные футболисты команды были оценены в диапазоне от 6 до 7 баллов.

Напомним, «ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.