Форвард московского «Динамо» Иван Сергеев рассказал, какие мысли у команды будут в ответной игре полуфинала Кубка России против «Спартака».

«Ожидания от игры со "Спартаком"? Выходить будем как при общем счёте 0:0. Ещё ничего не решено, это двухматчевое противостояние. Надо забывать счёт первого матча и играть с нуля», — сообщил Сергеев «Матч ТВ».

Напомним, что первая встреча прошла 5 марта и завершилась разгромной победой бело-голубых со счётом 5:2. Вторая игра пройдёт 18 марта в 20:45 (вск). После возобновления чемпионата команда Ролана Гусева выиграла все пять матчей.