Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с махачкалинским « Динамо» в Кубке России.

Сергей Семак globallookpress.com

«Готовимся в обычном режиме, игру чемпионата уже забыли. Ключевой вопрос сейчас — восстановление игроков, которые играют больше. Естественно, тем, кто играет меньше, тоже нужно работать, чтобы все были готовы и в хорошем состоянии подошли к матчу на Кубок России.

Нервов и так хватает (улыбается). Конечно, мы понимаем прекрасно, что нам нужно выходить и стараться сделать всё для победы.

"Динамо" играет очень уверенно, осталась очень хорошая игра в обороне, дисциплинированная. При этом они перешли с пятёрки защитников на четвёрку, в атаке стали играть более разнообразно, стали создавать больше моментов. Я думаю, что они прибавили прежде всего в атакующих действиях. В обороне команда и так была очень крепкой, а вот в атаке немножко стали играть более разнообразно», — приводит слова Семака клубная пресс-служба.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала состоится в среду, 18 марта, и начнется в 18:15 мск.