Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах «Рубина» в текущем сезоне РПЛ.

«Локомотив восемь последних туров играет в Москве. Обыграй "Ахмат" (по идее, должен был обыгрывать) и сыграй должным образом с "Рубином", он был бы первым. Но ты не можешь психологически справиться с "Рубином", получаешь трешку, и еле отыгрываешься в матче с "Ахматом". После рестарта сезона я вижу, что по потенциалу "Локомотив" вряд ли сможет бороться за чемпионство, более того и вопрос о медалях подвис», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В настоящий момент подопечные Михаила Галактионова занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.