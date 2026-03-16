Тренер сборной России и бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев считает, что у красно-белых нет баланса в игре, а не только оборона виновата в большом количестве пропущенных голов.

«Столько мячей, пропущенных "Спартаком" — это не только проблема обороны. Это проблема всей команды. Потому что в современном футболе обороняется вся команда. 12 пропущенных мячей с момента возобновления сезона — это очень много», — сказал Писарев «Матч ТВ».

После возобновления чемпионата «Спартак» провёл 4 матча и пропустил в них 12 мячей. В 21‑м туре команда проиграла на выезде «Зениту» (0:2) и сейчас занимает 6‑е место в таблице РПЛ. В следующем туре (22 марта) красно-белые отправятся на выезд к «Оренбургу».