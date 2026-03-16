Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что у его команды есть шансы отыграть три мяча в матче с мадридским «Реалом» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, и жёстко высказался о тех футболистах, которые в этом сомневаются.

«Если кто‑то не верит в проход дальше — это их проблема. Они взрослые люди, им хорошо платят. Если они не верят в успех в Лиге чемпионов, пусть возвращаются домой и остаются там. Мы должны попытаться. Что нам терять?

Мне нравится моя команда. Я знаю, что современный футбол не такой, но мне всё равно это нравится», — сказал Гвардиола изданию Goal.

Первая игра в Мадриде завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Ответная игра состоится завтра, 17 марта, в 23:00 (мск) на стадионе «Этихад» (домашняя арена «Манчестер Сити»).