Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о возможном оспаривании удаления наставника команды Фабио Челестини в матче с «Балтикой» (0:1).

Фабио Челестини

«Будем ли оспаривать?  Да, безусловно.  Со стороны Фабио не было никакой агрессии.  Ситуация была взрывоопасной.  И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию.  Он не мог оставить команду в стороне», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Напомним, что в концовке матча главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуну, что спровоцировало массовую потасовку.  В итоге Талалаев и Челестини получили красные карточки.