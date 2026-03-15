Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о возможном оспаривании удаления наставника команды Фабио Челестини в матче с «Балтикой» (0:1).

«Будем ли оспаривать? Да, безусловно. Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Напомним, что в концовке матча главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуну, что спровоцировало массовую потасовку. В итоге Талалаев и Челестини получили красные карточки.