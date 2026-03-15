Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении команды в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча состоялась 14 марта. Москвичи уступили со счетом 0:2.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

«Такие матчи решаются мелочами, и в этот раз победил "Зенит". Надеюсь, что "Спартак" сможет добиться положительных результатов в следующих матчах, чтобы побороться за медали. Они отстают, но им нужно собраться и поверить, что все возможно», — сказал Абаскаль «СЭ».

«Спартак» с 35 очками находится на шестом месте в таблице РПЛ.