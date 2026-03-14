Полузащитник «Барселоны» Гави вернулся в строй после длительной паузы. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети X.

Футболист получил медицинское разрешение на участие в матчах и готов выйти на поле в воскресенье, 15 марта, в игре 28-го тура Ла Лиги против «Севильи».

Гави, которому сейчас 21 год, не появлялся на поле с конца августа 2022 года из-за травмы внутреннего мениска. В сентябре того же года стало известно, что он перенёс артроскопическую операцию.

В текущем сезоне Гави успел сыграть в двух матчах испанской Примеры и отметился результативной передачей. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2030 года.