Перед матчем с «Севильей» в 28-м туре Ла Лиги главный тренер «Барселоны», Ханс-Дитер Флик, поделился своими мыслями. Игра состоится 15 марта.

«У нас впереди три важных матча на этой неделе. Наша задача — выиграть все три. Это будет нелегко, так как "Севилья" показала свою силу: они активно прессингуют и хорошо играют в ситуациях один на один. Я хочу, чтобы моя команда действовала уверенно и решительно», — цитирует Флика издание Marca.

После 27 туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 67 очками, опережая «Реал» на четыре пункта. «Севилья», набравшая 31 очко, занимает 13-е место.