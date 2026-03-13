Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа очень высокого мнения о игре голкипера Тибо Куртуа и считает его сильнейшим на своей позиции в истории королевского клуба

Тибо Куртуа globallookpress.com

«У "Реала" было немало легендарных вратарей, но я не знаю, видели ли мы когда‑нибудь кого‑то вроде Куртуа. Если говорить о лучшем вратаре в истории этого клуба, то, что делает Тибо Куртуа, я не видел ни у кого. Я придерживаюсь того, что сказал на днях. Для меня здесь нет никакой дискуссии», — сказал Арбелоа De Morgen.

В составе мадридского клуба «Реал» выступает с лета 2018 года. В этом сезоне 33-летний бельгиец провел в Примере 27 матчей и пропустил в них 23 мяча.