Нападающий «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду признан лучшим игроком 20-го тура Российской Премьер-лиги.

Джеффри Чинеду ФК «Крылья Советов»

28-летний нигерийский футболист занял первое место в голосовании, которое проходило в телеграм-канале РПЛ, набрав 23% голосов.

Среди других номинантов были Герман Игнатов из «Ростова» (15%), Реналдо Сефас из «Пари НН» (7%), Хорди Томпсон из «Оренбурга» (4%), Назми Грипши из «Рубина» (6%), Николас Маричаль из «Динамо» (22%), Георгий Мелкадзе из «Ахмата» (6%) и Максим Болдырев из «Акрона» (17%).

Чинеду забил два гола в ворота махачкалинского «Динамо», обеспечив своей команде победу со счётом 2:0.