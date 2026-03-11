Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал выступление своей команды после зимней паузы.

«Команда в хорошем состоянии.  Команда включена.  С "Краснодаром" закончили 10 на 11, прошлый матч тоже.  Постоянно в неполных составах.  Нам постоянно чего‑то не достает.  Потому надо это восстановить.  Надо провести большую работу.

Является ли ошибкой уход Дивеева?  Нет.  Нельзя все мерить результатом.  Если смотреть на матч с "Краснодаром", то мы можем думать, что четко попали в цель.  Но с "Ахматом" — нет.

Дивеев?  Это был взаимный обмен.  Обе стороны этого хотели.  Нам нужен был хороший нападающий в лице Лусиано», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

«Армейцы» потерпели два поражения от «Ахмата» (0:1) и «Динамо» (1:4) в РПЛ, а также выиграли у «Краснодара» (3:1) в Кубке России.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.