Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал выступление своей команды после зимней паузы.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Команда в хорошем состоянии. Команда включена. С "Краснодаром" закончили 10 на 11, прошлый матч тоже. Постоянно в неполных составах. Нам постоянно чего‑то не достает. Потому надо это восстановить. Надо провести большую работу.

Является ли ошибкой уход Дивеева? Нет. Нельзя все мерить результатом. Если смотреть на матч с "Краснодаром", то мы можем думать, что четко попали в цель. Но с "Ахматом" — нет.

Дивеев? Это был взаимный обмен. Обе стороны этого хотели. Нам нужен был хороший нападающий в лице Лусиано», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

«Армейцы» потерпели два поражения от «Ахмата» (0:1) и «Динамо» (1:4) в РПЛ, а также выиграли у «Краснодара» (3:1) в Кубке России.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.