Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался об игре своей команды в последних матчах.

Игор Тудор globallookpress.com

«С каждой тренировкой я вижу повышение уровня мастерства. Системообразующие футболисты постепенно возвращаются к работе. На изменение некоторых старых привычек требуется больше времени, чем ожидаешь. Нелегко изменить то, что ты делал целый год определенным образом.

Ромеро много пропустил, но усиленно тренировался. Он работал с тренером по физической подготовке и много бегал, чтобы быть в отличной форме. Теперь он вновь может проявить свои лидерские качества», — приводит слова Тудора официальный сайт УЕФА.

Напомним, что впереди у «Тоттенхэма» матч против «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.