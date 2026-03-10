Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался об игре своей команды в последних матчах.

Игор Тудор
Игор Тудор globallookpress.com

«С каждой тренировкой я вижу повышение уровня мастерства.  Системообразующие футболисты постепенно возвращаются к работе.  На изменение некоторых старых привычек требуется больше времени, чем ожидаешь.  Нелегко изменить то, что ты делал целый год определенным образом.

Ромеро много пропустил, но усиленно тренировался.  Он работал с тренером по физической подготовке и много бегал, чтобы быть в отличной форме.  Теперь он вновь может проявить свои лидерские качества», — приводит слова Тудора официальный сайт УЕФА.

Напомним, что впереди у «Тоттенхэма» матч против «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.