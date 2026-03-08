В 23‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу «Торпедо» на своём поле уступило «Родине» со счётом 0:2.

Артем Максименко
На 16‑й минуте счёт открыл центральный защитник Артём Мещанинов.

На исходе первого тайма отличился лучший бомбардир «Родины» Артём Максименко.

Результат матча

ТорпедоМоскваТорпедо0:2РодинаРодинаМосква
0:1 Артём Мещанинов 16' 0:2 Александр Максименко 45'
Торпедо:  Ростислав Солдатенко,  Кирилл Гоцук,  Данил Степанов,  Александр Иваньков,  Алексей Колтаков,  Владимир Москвичёв,  Константин Савичев,  Александр Юшин,  Руслан Апеков,  Алексей Каштанов,  Camara M.
Родина:  Александр Максименко,  Сергей Волков,  Артём Мещанинов,  Митя Крижан,  Артём Сокол,  Руслан Фищенко,  Андрей Егорычев,  Солтмурад Бакаев,  Йорди Рейна,  Иван Тимошенко,  Dyatlov I.
Жёлтые карточки:  Алексей Каштанов 32'  —  Руслан Фищенко 32',  Артём Сокол 50',  Солтмурад Бакаев 62'

Благодаря этой победе гости поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав 42 очка.  «Торпедо» с 24 очками занимает 14‑ю позицию.