В 23‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу «Торпедо» на своём поле уступило «Родине» со счётом 0:2.
На 16‑й минуте счёт открыл центральный защитник Артём Мещанинов.
На исходе первого тайма отличился лучший бомбардир «Родины» Артём Максименко.
Результат матча
ТорпедоМосква0:2РодинаМосква
0:1 Артём Мещанинов 16' 0:2 Александр Максименко 45'
Торпедо: Ростислав Солдатенко, Кирилл Гоцук, Данил Степанов, Александр Иваньков, Алексей Колтаков, Владимир Москвичёв, Константин Савичев, Александр Юшин, Руслан Апеков, Алексей Каштанов, Camara M.
Родина: Александр Максименко, Сергей Волков, Артём Мещанинов, Митя Крижан, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Андрей Егорычев, Солтмурад Бакаев, Йорди Рейна, Иван Тимошенко, Dyatlov I.
Жёлтые карточки: Алексей Каштанов 32' — Руслан Фищенко 32', Артём Сокол 50', Солтмурад Бакаев 62'
Благодаря этой победе гости поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Торпедо» с 24 очками занимает 14‑ю позицию.