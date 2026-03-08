Благодаря этой победе гости поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Торпедо» с 24 очками занимает 14‑ю позицию.

В 23‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу «Торпедо» на своём поле уступило «Родине» со счётом 0:2.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

