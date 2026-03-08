В 1/8 финала Кубка Англии произошла неожиданность.  Аутсайдер Лиги 1 «Порт Вейл» обыграл на своём поле представителя АПЛ «Сандерленд» со счётом 1:0.

Бен Уэйн
Бен Уэйн globallookpress.com

Победный мяч на 28‑й минуте забил австралийский нападающий Бен Уэйн.

Соперник «Порт Вейла» в четвертьфинале Кубка Англии определится по итогам жеребьёвки.

Результат матча

Порт ВейлАнглия. Кубок ФАПорт Вейл1:0СандерлендСандерлендСандерленд
1:0 Бен Уэйн 28'
Порт Вейл:  Джо Гаучи,  Лайам Гордон (Elijah Campbell 81'),  Камерон Хамфрис (Tyler Magloire 45'),  Фунсо Ойо,  Бен Уэйн (Грант Уорд 88'),  Рис Уолтерс,  Jordan Lawrence-Gabriel,  Kyle John,  Connor Hall,  Ethon Archer (George Hall 57'),  Dajaune Brown (Андре Грэй 57')
Сандерленд:  Мелькер Элльборг,  Омар Альдерете,  Дэниел Баллард,  Лютсхарел Гертрейда,  Натан Морайа-Уэлш,  Энцо Ле Фе,  Крис Ригг (Гранит Джака 83'),  Абиб Диарра,  Чемсдин Талби (Вильсон Изидор 68'),  Нильсон Ангуло,  Luke O'Nien
Жёлтые карточки:  Dajaune Brown 30',  Бен Уэйн 54'  —  Мелькер Элльборг 61'

Команда занимает последнее, 24‑е место в третьем по силе английском дивизионе, набрав 27 очков после 32 матчей.