В 1/8 финала Кубка Англии произошла неожиданность. Аутсайдер Лиги 1 «Порт Вейл» обыграл на своём поле представителя АПЛ «Сандерленд» со счётом 1:0.
Победный мяч на 28‑й минуте забил австралийский нападающий Бен Уэйн.
Соперник «Порт Вейла» в четвертьфинале Кубка Англии определится по итогам жеребьёвки.
Результат матча
Порт ВейлАнглия. Кубок ФА1:0СандерлендСандерленд
1:0 Бен Уэйн 28'
Порт Вейл: Джо Гаучи, Лайам Гордон (Elijah Campbell 81'), Камерон Хамфрис (Tyler Magloire 45'), Фунсо Ойо, Бен Уэйн (Грант Уорд 88'), Рис Уолтерс, Jordan Lawrence-Gabriel, Kyle John, Connor Hall, Ethon Archer (George Hall 57'), Dajaune Brown (Андре Грэй 57')
Сандерленд: Мелькер Элльборг, Омар Альдерете, Дэниел Баллард, Лютсхарел Гертрейда, Натан Морайа-Уэлш, Энцо Ле Фе, Крис Ригг (Гранит Джака 83'), Абиб Диарра, Чемсдин Талби (Вильсон Изидор 68'), Нильсон Ангуло, Luke O'Nien
Жёлтые карточки: Dajaune Brown 30', Бен Уэйн 54' — Мелькер Элльборг 61'
Команда занимает последнее, 24‑е место в третьем по силе английском дивизионе, набрав 27 очков после 32 матчей.