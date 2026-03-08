В 1/8 финала Кубка Англии произошла неожиданность. Аутсайдер Лиги 1 «Порт Вейл» обыграл на своём поле представителя АПЛ «Сандерленд» со счётом 1:0.

Победный мяч на 28‑й минуте забил австралийский нападающий Бен Уэйн.

Соперник «Порт Вейла» в четвертьфинале Кубка Англии определится по итогам жеребьёвки.

Результат матча

Порт Вейл Англия. Кубок ФА 1:0 Сандерленд Сандерленд

1:0 Бен Уэйн 28'

Порт Вейл: Джо Гаучи, Лайам Гордон ( Elijah Campbell 81' ), Камерон Хамфрис ( Tyler Magloire 45' ), Фунсо Ойо, Бен Уэйн ( Грант Уорд 88' ), Рис Уолтерс, Jordan Lawrence-Gabriel, Kyle John, Connor Hall, Ethon Archer ( George Hall 57' ), Dajaune Brown ( Андре Грэй 57' )

Сандерленд: Мелькер Элльборг, Омар Альдерете, Дэниел Баллард, Лютсхарел Гертрейда, Натан Морайа-Уэлш, Энцо Ле Фе, Крис Ригг ( Гранит Джака 83' ), Абиб Диарра, Чемсдин Талби ( Вильсон Изидор 68' ), Нильсон Ангуло, Luke O'Nien

Жёлтые карточки: Dajaune Brown 30', Бен Уэйн 54' — Мелькер Элльборг 61'