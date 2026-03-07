Владелец клуба «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о зарплате нападающего команды Лионеля Месси. По его словам, аргентинская звезда получает в американском клубе от 70 до 80 миллионов долларов в год.

Лионель Месси globallookpress.com

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года и быстро стал ключевой фигурой команды. За время выступлений в США аргентинец помог клубу выиграть четыре трофея и значительно повысил популярность команды и всей лиги MLS.

Хорхе Мас отметил, что содержание футболистов такого уровня требует серьёзных финансовых ресурсов, поэтому клуб активно сотрудничает с крупными спонсорами. По его словам, именно это позволяет поддерживать высокий уровень команды и привлекать игроков мирового класса.

«Причина, по которой мне нужны спонсоры мирового класса, заключается в том, что футболисты стоят дорого. Я плачу Месси — он стоит каждой копейки, но это от 70 до 80 миллионов долларов в год», — сказал Мас в интервью Bloomberg.