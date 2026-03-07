Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от предстоящей встречи против «Милана» в 27-м туре Серии А.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Это дерби, и мы все знаем, что оно значит для двух сильных команд с большими амбициями из одного города. Нам нужно развивать все, что мы делали хорошо до этого момента, оставаться конкурентоспособными и играть на максимуме своих возможностей, чтобы показать прогресс, который мы продемонстрировали за последние несколько месяцев.

Ожидаю уверенности, хладнокровия и стабильности, с опорой на всю хорошую работу, которую мы проделали в последние месяцы. Нам не следует зацикливаться на статистике последних двух лет, а нужно сосредоточиться на нашем росте в этом сезоне. За последние три месяца мы добились важных результатов и доказали, что можем преодолевать трудности, как, например, после поражения от "Будё-Глимт". Наша команда обрела психологическую уверенность», — приводит слова Киву пресс-служба «Интера».

Матч между командами состоится завтра, 8 марта. Начало матча — в 22:45 по Москве.