Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор считает, что на исходе встречи 29‑го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:3) сказалось удаление в составе его команды.

Игор Тудор globallookpress.com

«Разочарованы поражением. Красная карточка изменила ход игры. Затем мы пропустили два быстрых гола. Во втором тайме старались изменить ситуацию, нам нужна была хорошая энергия, которая заставила меня поверить, что мы можем это сделать. План на игру заключался в том, чтобы верить, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. После этой игры я верю в "Тоттенхэм" больше, чем раньше. Я знаю, что это нелегко. Это тяжёлый момент, но он пройдёт. Нам нужно усердно работать и верить. Я верю, что всё будет хорошо», — цитирует BBC Тудора.

«Тоттенхэм» открыл счёт на 34‑й минуте после точного удара Доминика Соланке, но через 4 минуты в его составе был удалён защитник Мики ван де Вен. После этого «Кристал Пэлас» ещё до перерыва отличился трижды.