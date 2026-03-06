Андреас Кристенсен получил предложение о продлении контракта с «Барселоной», сообщает Mundo Deportivo.

Андреас Кристенсен globallookpress.com

Договор, рассчитанный на два года, подразумевает серьезное сокращение зарплаты. Текущее соглашение датского защитника истекает этим летом. Ранее сообщалось, что «Барса» готова продлить контракт с Кристенсеном в знак поддержки игрока, получившего травму «крестов».

Отмечается, что сам футболист считает приоритетом продолжение карьеры в «Барселоне». Ему и его семье комфортно в столице Каталонии, однако Андреас привлекает многие клубы из Европы и Саудовской Аравии. Кристенсен хочет взять время, чтобы обдумать свое будущее.

В прошлом сезоне Кристенсен принял участие всего в шести матчах из-за проблем с ахилловым сухожилием. В текущем он провел на поле 513 минут.