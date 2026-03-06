Андреас Кристенсен получил предложение о продлении контракта с «Барселоной», сообщает Mundo Deportivo.   

Андреас Кристенсен
Андреас Кристенсен globallookpress.com

Договор, рассчитанный на два года, подразумевает серьезное сокращение зарплаты.  Текущее соглашение датского защитника истекает этим летом.   Ранее сообщалось, что «Барса» готова продлить контракт с Кристенсеном в знак поддержки игрока, получившего травму «крестов».   

Отмечается, что сам футболист считает приоритетом продолжение карьеры в «Барселоне».  Ему и его семье комфортно в столице Каталонии, однако Андреас привлекает многие клубы из Европы и Саудовской Аравии.  Кристенсен хочет взять время, чтобы обдумать свое будущее.   

В прошлом сезоне Кристенсен принял участие всего в шести матчах из-за проблем с ахилловым сухожилием.  В текущем он провел на поле 513 минут.