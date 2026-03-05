Итальянская «Фиорентина» после окончания сезона будет искать нового главного тренера, сообщает «СЭ».

Паоло Ваноли
Паоло Ваноли globallookpress.com

Сейчас команду возглавляет бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли, но его контракт истекает летом, и руководство клуба не намерено его пролонгировать.

Почти весь сезон «Фиорентина» балансирует рядом с зоной вылета и сейчас располагается на 16-й строчке с 24 очками.  Такое же количество очков и у занимающего 18-е место «Лечче».

Напомним, что Ваноли стал тренером «Фиорентины» по ходу сезона, сменив на этом посту Стефано Пиоли.  Также команда продолжает выступления в Лиге конференций, где дошла до 1/8​ финала.