Итальянская «Фиорентина» после окончания сезона будет искать нового главного тренера, сообщает «СЭ».

Паоло Ваноли globallookpress.com

Сейчас команду возглавляет бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли, но его контракт истекает летом, и руководство клуба не намерено его пролонгировать.

Почти весь сезон «Фиорентина» балансирует рядом с зоной вылета и сейчас располагается на 16-й строчке с 24 очками. Такое же количество очков и у занимающего 18-е место «Лечче».

Напомним, что Ваноли стал тренером «Фиорентины» по ходу сезона, сменив на этом посту Стефано Пиоли. Также команда продолжает выступления в Лиге конференций, где дошла до 1/8​ финала.