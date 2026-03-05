«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на полузащитника «Баварии» Александара Павловича, об этом сообщает Caught Offside.

Александар Павлович globallookpress.com

По информации источника, «синие» в ближайшие недели начнет переговоры с мюнхенцами относительно перехода игрока. Отмечается, что «горожане» уже провели неофициальные переговоры с ближним окружением футболиста.

Утверждается, что сам Павлович не желает покидать мюнхенский клуб.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.