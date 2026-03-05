«Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

«Сороки» вышли вперед на 45+6-й минуте благодаря голу Энтони Гордона с пенальти.

«Манчестер Юнайтед» сумел сравнять счет на 45+9-й минуте, отличился Каземиро.

Нападающий «Ньюкасла» Уильям Осула забил победный гол для своей команды на 90-й минуте.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер 1:0 Энтони Гордон 45+6' пен. 1:1 Каземиро 45+9' 2:1 Уильям Осула 90' Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер, Малик Тшау, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси, Сандро Тонали ( Свен Ботман 90' ), Харви Льюис Барнс ( Джозеф Уиллок 46' ), Жоэлинтон, Энтони Эланга ( Джейкоб Мёрфи 84' ), Энтони Гордон ( Уильям Осула 85' ) Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Люк Шоу ( Мануэль Угарте 61' ), Лени Йоро, Гарри Магуайр, Нуссайр Мазрауи ( Тирелл Маласиа 85' ), Бруну Фернандеш, Кобби Майну ( Амад Диалло 76' ), Каземиро ( Диогу Далот 61' ), Беньямин Шешко, Матеус Кунья, Брайан Мбемо ( Джошуа Зиркзее 77' ) Жёлтые карточки: Джейкоб Рэмси 26', Жоэлинтон 38', Киран Триппьер 80' — Брайан Мбемо 37', Люк Шоу 39', Нуссайр Мазрауи 64' Красная карточка: Джейкоб Рэмси 45+1' (Ньюкасл)

Статистика матча 5 Удары в створ 5 6 Удары мимо 4 45 Владение мячом 55 2 Угловые удары 4 15 Фолы 15

После этого матча «Ньюкасл» располагается на 12-й позиции в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 3-й строчке с 51-м баллом.