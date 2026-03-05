«Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.
«Сороки» вышли вперед на 45+6-й минуте благодаря голу Энтони Гордона с пенальти.
«Манчестер Юнайтед» сумел сравнять счет на 45+9-й минуте, отличился Каземиро.
Нападающий «Ньюкасла» Уильям Осула забил победный гол для своей команды на 90-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне2:1Манчестер ЮнайтедМанчестер
1:0 Энтони Гордон 45+6' пен. 1:1 Каземиро 45+9' 2:1 Уильям Осула 90'
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер, Малик Тшау, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси, Сандро Тонали (Свен Ботман 90'), Харви Льюис Барнс (Джозеф Уиллок 46'), Жоэлинтон, Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи 84'), Энтони Гордон (Уильям Осула 85')
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Люк Шоу (Мануэль Угарте 61'), Лени Йоро, Гарри Магуайр, Нуссайр Мазрауи (Тирелл Маласиа 85'), Бруну Фернандеш, Кобби Майну (Амад Диалло 76'), Каземиро (Диогу Далот 61'), Беньямин Шешко, Матеус Кунья, Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее 77')
Жёлтые карточки: Джейкоб Рэмси 26', Жоэлинтон 38', Киран Триппьер 80' — Брайан Мбемо 37', Люк Шоу 39', Нуссайр Мазрауи 64'
Красная карточка: Джейкоб Рэмси 45+1' (Ньюкасл)
После этого матча «Ньюкасл» располагается на 12-й позиции в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 3-й строчке с 51-м баллом.