Форвард итальянской «Ромы» Пауло Дибала продолжает испытывать проблемы со здоровьем, информирует TuttoMercatoWeb.

Пауло Дибала globallookpress.com

Сегодня, 5 марта, он не смог закончить тренировку из‑за боли в колене. Вряд ли аргентинец сможет восстановиться к игре 28‑го тура Серии А против «Дженоа».

Последний раз Дибала появлялся на поле 25 января; в последней игре с «Ювентусом» (3:1) он был в заявке, но не вышел на поле.

Всего в этом сезоне 32‑летний футболист сыграл за «Рому» в Серии А 17 матчей и забил 2 мяча. Контракт Дибалы истекает летом, и пока не идут переговоры о его продлении.