Эксперт Александр Бубнов прокомментировал слова экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской о полузащитнике «Зенита» Венделе.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что бразилец не умеет читать и писать. Смородская сказала, что находится в шоке от этой информации.

«Реакция Смородской… Ещё одного знатока футбола! Она уже и так наворотила в "Локомотиве" и здесь по каждому случаю вякает. Такие она заявления делает. И это всё печатают! » — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Зенит» идет вторым в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.