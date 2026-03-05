Эксперт Александр Бубнов прокомментировал слова экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской о полузащитнике «Зенита» Венделе.

Вендел
Вендел globallookpress.com

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что бразилец не умеет читать и писать.  Смородская сказала, что находится в шоке от этой информации.

«Реакция Смородской… Ещё одного знатока футбола!  Она уже и так наворотила в "Локомотиве" и здесь по каждому случаю вякает.  Такие она заявления делает.  И это всё печатают!  » — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

«Зенит» идет вторым в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.