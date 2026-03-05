Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о победе над «Арсеналом»(2:1) в Кубке России.

Алексей Батраков
Алексей Батраков globallookpress.com

«Для меня самым сложным было забить пенальти.  Отвратительно пробил.  Не знаю.  Буду работать ещё больше над этим.

Незабитый пенальти для меня смазал матч.  Мое мнение: лучшим игроком не может становиться тот, кто не забил пенальти.  Но все равно спасибо тому, кто выбрал меня», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

В следующем круге «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», которые прошли «Оренбург».