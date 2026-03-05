Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о победе над «Арсеналом»(2:1) в Кубке России.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Для меня самым сложным было забить пенальти. Отвратительно пробил. Не знаю. Буду работать ещё больше над этим.

Незабитый пенальти для меня смазал матч. Мое мнение: лучшим игроком не может становиться тот, кто не забил пенальти. Но все равно спасибо тому, кто выбрал меня», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

В следующем круге «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», которые прошли «Оренбург».