Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что самарская команда не намерена расставаться с полузащитником Алексеем Суторминым.

Алексей Сутормин globallookpress.com

Ранее сообщалось, что стороны могут расторгнуть соглашение.

«Сутормин сам уведомил нас о том, что у него повреждение. Потом мы поняли, когда и как он будет восстанавливаться, а дальше вели переговоры с Алексеем. Все должно быть законно. Закон РФ защищает не тех, кто дает работу, а тех, кто на эту работу ходит, и это, наверное, правильно. Трудовой кодекс должен защищать людей, которые ходят на работу, от больших клубов и не от больших клубов. С Суторминым очень простой момент.

Мы не планировали расторгать контракт с Суторминым. По закону РФ расторгать в одностороннем порядке контракт запрещено, точнее разрешено, но это может повлечь последствия. Договорились и договорились. Любая боевая единица в мае нам пригодится», — цитирует Яковлева Sport24.

Контракт Сутормина с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Футболист провел 22 матча, не отметившись результативными действиями.