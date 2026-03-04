«Сандерленд» обыграл «Лидс» (1:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол в этом матче гости забили на 70-й минуте благодаря точному удару Хабиба Диарра с пенальти.
Результат матча
ЛидсЛидс0:1СандерлендСандерленд
0:1 Абиб Диарра 70' пен.
Лидс: Карл Дарлоу, Джеймс Джастин (Даниэль Джеймс 74'), Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Джейден Богл (Яка Бийол 84'), Этан Ампаду, Илия Груев (Лукас Нмеча 62'), Антон Стах, Габриэль Гудмундссон (Жоэль Пироэ 84'), Бренден Ааронсон (Вильфред Ньонто 74'), Доминик Калверт-Льюин
Сандерленд: Мелькер Элльборг, Лютсхарел Гертрейда (Гранит Джака 56'), Трай Хам, Омар Альдерете, Дэниел Баллард, Натан Морайа-Уэлш (Вильсон Изидор 55'), Энцо Ле Фе, Абиб Диарра, Ноа Садики, Нильсон Ангуло (Бертран Траоре 88'), Luke O'Nien
Жёлтые карточки: Вильфред Ньонто 90' — Luke O'Nien 45+2', Абиб Диарра 58', Омар Альдерете 63'
После этого матча «Сандерленд» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 40 очками в активе. «Лидс» — на 15-й строчке с 31-м баллом.