Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал новый пост в соцсетях, высказавшись о будущем наставника «Манчестер Юнайтед» Майкла Каррика.
«Могу сказать, что неделя за неделей ощущение вокруг Каррика становится всё более позитивным. Это не означает, что уже всё решено относительно будущего и постоянного главного тренера "Манчестер Юнайтед" летом 2026 года. Времени ещё достаточно, пока рано делать окончательные выводы.
Но в "Манчестер Юнайтед" — и когда я говорю "Манчестер Юнайтед", я имею в виду владельцев, совладельцев, руководство и саму команду — атмосфера в раздевалке отличная. Игроки очень довольны Майклом Карриком. В клубе чувствуют, что у Каррика есть реальные шансы остаться постоянным главным тренером.
Повторюсь, решение ещё не принято — это лишь ощущение внутри клуба, которое усиливается каждую неделю. Но сейчас у Каррика есть свой шанс. Посмотрим, как всё будет развиваться дальше. И, конечно, поздравления Майклу Каррику», — написал Романо в соцсетях.