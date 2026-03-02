Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал новый пост в соцсетях, высказавшись о будущем наставника «Манчестер Юнайтед» Майкла Каррика.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Могу сказать, что неделя за неделей ощущение вокруг Каррика становится всё более позитивным. Это не означает, что уже всё решено относительно будущего и постоянного главного тренера "Манчестер Юнайтед" летом 2026 года. Времени ещё достаточно, пока рано делать окончательные выводы.

Но в "Манчестер Юнайтед" — и когда я говорю "Манчестер Юнайтед", я имею в виду владельцев, совладельцев, руководство и саму команду — атмосфера в раздевалке отличная. Игроки очень довольны Майклом Карриком. В клубе чувствуют, что у Каррика есть реальные шансы остаться постоянным главным тренером.

Повторюсь, решение ещё не принято — это лишь ощущение внутри клуба, которое усиливается каждую неделю. Но сейчас у Каррика есть свой шанс. Посмотрим, как всё будет развиваться дальше. И, конечно, поздравления Майклу Каррику», — написал Романо в соцсетях.