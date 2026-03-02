В «Боруссии» заявили, что капитан команды Эмре Джан получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Это произошло во время матча чемпионата Германии с «Баварией» (2:3), который прошел 28 февраля.

Эмре Джан globallookpress.com

Ожидается, что футболист пропустит длительное время.

«Травма Эмре — очень неприятное событие не только для него, но и для всего клуба. Он наш капитан, всегда ставит себя на службу команде и является важной частью клуба. В ближайшие месяцы Эмре получит нашу полную поддержку для полного восстановления», — заявил пресс-службе спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель.

В текущем сезоне Джан забил три мяча в 16 встречах.