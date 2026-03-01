Встреча 19-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Спартаком» может быть отменена и перенесена на другой день.

Игорь Осинькин — тренер «Сочи» globallookpress.com

Причиной такого решения является атаки БПЛА на Сочи в городе звучит воздушная тревога, работает система ПВО. Болельщиков на матче «Сочи» — «Спартак» просят покинуть стадион и найти укрытие.

Начало встречи запланировано на 16:30 (мск). После первой части сезона «Сочи» с 9 очками идет последним в таблице РПЛ, а «Спартак» занимают шестую строчку с 29 очками.

В 20-м туре «Сочи» встретится с «Пари НН» (7 марта), а красно-белые сыграют с «Акроном» (9 марта).