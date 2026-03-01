«Атлетико» в гостях обыграл «Овьедо» в матче 26-го тура Ла Лиги — 0:0.
Единственный гол в матче забил Хулиан Альварес на четвертой добавленной минуте к основному времени.
Результат матча
ОвьедоОвьедо0:0АтлетикоМадрид
Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль, Дани Кальво, Давид Карму, Хави Лопес, Кваси Сибо, Николас Фонсека (Сантьяго Коломбатто 65'), Альберто Рейна, Хессем Хассан, Ильяс Чайра, Федерико Виньяс
Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Науэль Молина, Алекс Баэна, Родриго Мендоса (Антуан Гризманн 61'), Джонни Кардозо (Джулиано Симеоне 61'), Тьяго Альмада (Маркос Льоренте 72'), Адемола Лукман (Хулиан Альварес 46'), Александр Сёрлот (Коке 61'), Julio Diaz, Хосе Хименес
Жёлтые карточки: Начо Видаль 42' — Робен Ле Норман 45'
«Атлетико» с 51 баллом поднялся на третье место в Ла Лиге, опередив по дополнительным показателям «Вильярреал». «Овьедо» же по-прежнему последний, 20-й в турнирной таблице с 17 очками.