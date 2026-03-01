«Атлетико» с 51 баллом поднялся на третье место в Ла Лиге, опередив по дополнительным показателям «Вильярреал». «Овьедо» же по-прежнему последний, 20-й в турнирной таблице с 17 очками.

Единственный гол в матче забил Хулиан Альварес на четвертой добавленной минуте к основному времени.

«Атлетико» в гостях обыграл «Овьедо» в матче 26-го тура Ла Лиги — 0:0.

2.40

Прогнозы•Завтра 23:00 «Реал» — «Хетафе». Прогноз и ставка «Реал» не имеет права терять очки

Футбол•Сегодня 00:58 «Овьедо» — «Атлетико»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 20:19 «Барселона» — «Вильярреал»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 03:41 «Реал» против «Сити»: пятый год подряд. Кто сильнее на этот раз?

Футбол•26/02/2026 16:03 Не спешите радоваться: «Ремонтада» и еще девять самых безумных камбэков в плей-офф ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 21:34 «Ливерпуль» — «Галатасарай»: Стамбул снова зажжёт

Футбол•Вчера 08:35 Не судите, да не судимы будете: почему 13 арбитрам РПЛ и ФНЛ грозит 7 лет тюрьмы?

Футбол•Вчера 17:26 Без очевидного фаворита: главные претенденты на звание игрока сезона в АПЛ

Футбол•Вчера 13:51 «Холанн из Сертана»: 17-летний Делл мечтает о «Манчестер Сити» — путь из глубинки к вершине

Футбол•Вчера 07:30 Последняя капля. Поражение в «der Klassiker» похоронит сезон «Боруссии»

Выбор читателей

Футбол•27/02/2026 22:14 «Реал» выбьет «Ман Сити», сказка «Будё-Глимт» продолжится: прогнозы на 1/8 финала ЛЧ

Хоккей•26/02/2026 17:04 Wanted: один из самых дорогих игроков КХЛ кинул «Автомобилист» и уехал в США?

Футбол•25/02/2026 19:03 Психотерапия: как приход Коутиньо в ЦСКА стал реальностью

Милан-2026•22/02/2026 19:16 «Звездно-полосатый» реванш: сборная США обыграла Канаду в матче за олимпийское золото

Хоккей•22/02/2026 07:47 Самоустранение: как минское «Динамо» лишает себя шансов на Кубок Гагарина

Самое интересное

Футбол•27/02/2026 15:54 10 лет Джанни: деньги, власть и скандалы

Футбол•27/02/2026 13:55 Пристанище для стареющих звезд и бюрократический ад: что убивает итальянский футбол

Футбол•26/02/2026 16:09 Лётчик‑истребитель, ни слова о победе и «Кольцо»: философия успеха «Будё-Глимт»

Футбол•26/02/2026 02:29 Карлики сильнее грандов: «Буде-Глимт» и ещё несколько незабываемых историй