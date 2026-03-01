Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о неудачной реализации пенальти после поражения в 24-м туре Лиги 1 от «Гавра».

Луис Энрике globallookpress.com

«Мы в непростой ситуации. Неприемлемо, что упускаем очевидные моменты. У нас много футболистов, которые отлично бьют пенальти. Вероятно, мы продолжим менять состав нападающих. Я доволен тем, что мы успешно реализуем пенальти в сериях. У нас отличные вратари и нападающие. Однако мы не можем реализовать пенальти», — цитирует Луиса Энрике RMC Sport.

В текущем сезоне парижане забили лишь пять из 10 пенальти во всех турнирах, а последние три попытки не увенчались успехом. В матче с «Гавром» (1:0) нападающий Дезире Дуэ не реализовал свой удар с точки.