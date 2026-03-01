Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о неудачной реализации пенальти после поражения в 24-м туре Лиги 1 от «Гавра».

Луис Энрике
Луис Энрике globallookpress.com

«Мы в непростой ситуации.  Неприемлемо, что упускаем очевидные моменты.  У нас много футболистов, которые отлично бьют пенальти.  Вероятно, мы продолжим менять состав нападающих.  Я доволен тем, что мы успешно реализуем пенальти в сериях.  У нас отличные вратари и нападающие.  Однако мы не можем реализовать пенальти», — цитирует Луиса Энрике RMC Sport.

В текущем сезоне парижане забили лишь пять из 10 пенальти во всех турнирах, а последние три попытки не увенчались успехом.  В матче с «Гавром» (1:0) нападающий Дезире Дуэ не реализовал свой удар с точки.