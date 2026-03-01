Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвел итог матча против «Кристал Пэлас» (2:1).

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Это очень важная победа. Мы уступали в счете и должны были проявить характер. Мы немного медленно работали с мячом, но главное — это три очка, и именно это было нашей целью.

Борьба за топ-4? Впереди еще много матчей, и важно не думать, что мы уже там, где должны быть. Нам нужно набрать как можно больше очков», — приводит слова Фернандеша ВВС.

«Манчестер Юнайтед» с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (35) — 14-й.