«Леванте» одержал победу над «Алавесом» (2:0) в матче 26-го тура испанской Примеры.
На 61-й минуте игрок «Алавеса» Виктор Парада получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
У хозяев дублем отметился Карлос Эспи, отличившись на 88-й и 90+7-й минутах встречи.
Результат матча
ЛевантеВаленсия2:0АлавесВитория
1:0 Карлос Эспи 88' 2:0 Карлос Эспи 90+7'
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено, Мануэль Санчес, Юго Рагубер (Ориоль Рей 58'), Jon Olasagasti, Карлос Альварес (Карлос Эспи 58'), Иван Ромеро (Карл Этта Эйонг 79'), Kareem Tunde (Икер Лосада 79'), Paco Cortes (Хосе Моралес Луис 69')
Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада, Хон Пачеко, Факундо Теналья, Хонни Отто, Карлос Аленья (Андер Гевара 72'), Антонио Бланко (Карлос Бенавидес 90'), Пабло Ибаньес, Тони Мартинес (Факундо Гарсес 63'), Лукас Бое, Angel Perez
Жёлтые карточки: Paco Cortes 51' — Виктор Парада 20', Карлос Аленья 61', Лукас Бое 80', Антонио Сивера 88', Пабло Ибаньес 90+5'
Красная карточка: Виктор Парада 61' (Алавес)
После этого матча «Леванте» занимает 19-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе. «Алавес» — на 14-й строчке с 27-ю баллами.