После этого матча «Леванте» занимает 19-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе. «Алавес» — на 14-й строчке с 27-ю баллами.

У хозяев дублем отметился Карлос Эспи , отличившись на 88-й и 90+7-й минутах встречи.

На 61-й минуте игрок «Алавеса» Виктор Парада получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Леванте» одержал победу над «Алавесом» (2:0) в матче 26-го тура испанской Примеры.

