Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хвалит российского голкипера Матвея Сафонова и считает, что он имеет все шансы вырасти во вратаря мирового уровня

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Сафонов — вратарь высшего уровня, игрок сборной своей страны. У него есть все физические и технические качества топ‑голкипера в современном футболе. Он умеет играть ногами, что нам нужно. Он храбр и развит физически.

Думаю, наша защита оставляет много пространства для соперников, и это создаёт реальную опасность. Но я считаю, что Сафонов идеально подходит под наши принципы. Он показал свою способность играть стабильно, независимо от того, выходит в стартовом составе или нет.

Сафонов — очень хороший вратарь, и я очень рад, что у нас есть три вратаря такого уровня — вместе с Ренато Марином и Люка Шевалье. Я хочу, чтобы все трое были готовы играть. Знаю, что буду делать, но ничего не скажу», — цитирует испанского тренера RMC Sport.

Всего в текущем сезоне Сафонов сыграл 11 матчей и в них 4 раза отыграл на ноль. Контракт россиянина с «ПСЖ» действует до 2029 года, за команду он выступает второй сезон.