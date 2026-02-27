«Алания» расторгла контракт с главным тренером Спартаком Гогниевым, сообщает пресс-служба владикавказского клуба.

Спартак Гогниев globallookpress.com

Гогниев возглавил команду в сентябре 2024 года. Под его руководством «Алания» провела 45 матчей, одержав 10 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 25 поражений.

На данный момент «Алания» выступает во Второй лиге, где заняла девятое место в Золотой группе осенью и лишилась шансов на выход в Первую лигу из-за вылета в Серебряную группу, где команда из Владикавказа будет выступать текущей весной.