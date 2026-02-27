Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, где мадридцы встретятся с «Манчестер Сити».

Эмилио Бутрагеньо globallookpress.com

«Странно, что мы играем с ними каждый сезон. Думаю, это уже пятый раз подряд. Мы очень хорошо знаем друг друга. У них отличная команда и великолепный состав, который дает Гвардиоле множество вариантов для действия.

Первый матч состоится на "Бернабеу", нам нужно добиться хорошего результата, чтобы затем защитить его в ответной встрече. Болельщики получат огромное удовольствие. Эти матчи всегда про атаку, обычно в них большое количество голов. Это одно из лучших противостояний в мире. Нам нужно хорошо подготовиться», — цитирует Бутрагеньо Sport.es.

«Сливочные» и «горожане» сыграют в плей-офф Лиги чемпионов в пятый раз подряд. До того трижды победу праздновали мадридцы, в 2023-м — английский клуб.