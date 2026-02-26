Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о готовности команды к матчу с «Зенитом» в РПЛ.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Я могу сказать, что еще ни одна команда не была готова так, как эта. За наши 13 лет работы. Поэтому я горд за ребят, за свой тренерский штаб.

Мы готовы к матчу с "Зенитом". Выйдем без груза работы, которую перелопатили за подготовительный период», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Балтика» состоится завтра, 27 февраля, в Санкт-Петербурге. Питерцы идут вторыми в турнирной таблице РПЛ, калининградцы — пятыми.