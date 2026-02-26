Защитник Даниил Хлусевич, которого «Ахмат» арендовал у «Спартака» в феврале, отреагировал на переход в грозненский коллектив.

Даниил Хлусевич globallookpress.com

«Команду "Ахмат" я давно знал. Со многими ребятами из этого состава я ранее пересекался: играли друг против друга, были вместе в сборной. По городу еще не гулял, но нравится в Грозном то, что тут очень чисто — это сильно бросается в глаза, так как в других местах не всегда так. Из-за бытовых вопросов и подготовки к сезону я ещё не успел осмотреться.

"Ахмат" — это очень хороший клуб, в котором хочется показать себя, доказать самому себе и, в первую очередь, помочь команде в этом сезоне.

У нас впереди очень хорошие соперники на старте второй части чемпионата. Это будут интересные матчи, своего рода проверкой для нашей команды», — цитирует Хлусевича клубная пресс-служба.