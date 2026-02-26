«Фиорентина» примет «Ягеллонию» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок состоится 26 февраля во Флоренции на «Артемио Франки». Начало в 20:45.
«Фиорентина» имеет комфортный перевес, поскольку в первом поединке хозяева победили 3:0. «Фиалки» набрали хорошую форму, выиграв 3 последних матча во всех турнирах и явно рассчитывают продолжить удачную полосу.
Для «Ягеллонии» это будет непростой выезд. В нынешнем розыгрыше команда ни разу не победила в гостях. А с учетом предыдущего результата, шансы гостей кажутся не такими уж высокими.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 1.51 и 6.01 на победу команд в предстоящем матче, за 25.5 можно поставить на проход «Ягеллонии» в следующий раунд.
- Прогноз искусственного интеллекта: победа «Фиорентины» со счетом 1:0.
Трансляция матча
