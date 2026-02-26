«Фиорентина» примет «Ягеллонию» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок состоится 26 февраля во Флоренции на «Артемио Франки». Начало в 20:45.

«Фиорентина» имеет комфортный перевес, поскольку в первом поединке хозяева победили 3:0. «Фиалки» набрали хорошую форму, выиграв 3 последних матча во всех турнирах и явно рассчитывают продолжить удачную полосу.

Для «Ягеллонии» это будет непростой выезд. В нынешнем розыгрыше команда ни разу не победила в гостях. А с учетом предыдущего результата, шансы гостей кажутся не такими уж высокими.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры предлагают 1.51 и 6.01 на победу команд в предстоящем матче, за 25.5 можно поставить на проход «Ягеллонии» в следующий раунд.

Прогноз искусственного интеллекта: победа «Фиорентины» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Ягеллония» смотрите на LiveCup.Run.

