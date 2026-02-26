Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке высказался о влиянии наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на нынешний футбол.

Даниэль Фарке globallookpress.com

«Он постоянно развивается и совершенствуется, он всегда на шаг впереди. Он играл с ложной девяткой, когда никто даже не знал, что это такое. Он играл с инвертированными фулбэками, когда об этом тоже никто не слышал. Он ротировал составы, когда все думали, что больше важна автоматизация и стабильность.

И как только все адаптируются и пытаются подражать, он снова оказывается впереди и меняет свою тактику. Вероятно, это тренер, который оказал наибольшее влияние на игру и вдохновил многих тренеров в истории футбола. Он просто лучший», — цитирует Фарке City Xtra.

Напомним, что ранее Гвардиола успел поработать в «Барселоне» и «Баварии». В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.