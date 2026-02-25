Норвежский футбольный клуб «Буде-Глимт» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, одержав победу над «Интером» со счетом 2:1 в ответном стыковом матче.

Футбольный клуб «Буде-Глимт» globallookpress.com

По информации сайта Football Meets Data, за выход в следующий раунд турнира «Буде-Глимт» получит 11 миллионов евро в качестве призовых от УЕФА. С учетом всех выплат за текущий сезон общая сумма призовых для «Буде-Глимта» составляет 53,1 миллиона евро.

Интересно, что стоимость всех игроков «Буде-Глимт», по данным Transfermarkt, оценивается в 57,1 миллиона евро.